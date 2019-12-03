تبوك 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسدشن المساعد للشؤون التعليمية "بنين" بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير اليوم، فعاليات مهرجان اليوم العالمي للإعاقة ضمن احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك, بحضور مدير إدارة التربية الخاصة خالد العطوي، وذلك بمقر متوسطة القادسية بتبوك.وأكد مساعد مدير التعليم أن إقامة هذه المناسبة يتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة الذي يهدف من خلاله إلى زيادة وعي المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة الذين لديهم إعاقات في الحياة التعليمية والصحية والجسدية والنفسية والاجتماعية، لافتاً إلى أن تعليم تبوك يستشعر دوره المجتمعي تجاه هذه الفئة الغالية على قلوبنا ويتبنى ويدعم مثل هذه الفعاليات التي يعود أثرها بالنفع على المجتمع والوطن الغالي, مقدماً شكره لجهود زملائه في التربية الخاصة وفي المعاهد والمدارس لمساهمتهم في إنجاح البرامج والأنشطة المقدمة لهذه الفئة الغالية.بعد ذلك شهد الحضور عددًا من المسابقات الرياضية، ثم تجول الجميع في الركن المصاحب للفعاليات الذي اشتمل على مشاركات الطلاب ذوي الإعاقة تحت شعار "المستقبل يمكن الوصول إليه" وفي ختام الحفل كرم مساعد مدير التعليم الطلاب المتميزين والمشاركين في برامج التربية الخاصة.كما احتفت إدارة التربية الخاصة "بنات" بتعليم تبوك باليوم العالمي لذوي الإعاقة على مسرح الإدارات النسائية بحضور المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" نجلاء الشامان ومديرة إدارة التربية الخاصة "بنات" أسماء العنزي.// انتهى //12:11ت م0053