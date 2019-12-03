وادي الدواسر 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسرعى محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك أمس، الحفل الختامي لملتقى "توطين" الذي نظمته الكلية التقنية بالمحافظة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأهلية، وذلك على مسرح الكلية.وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة اللجنة المنظمة للملتقى ألقاها نيابة عنهم فهد الدرعان أوضح فيها أن ملتقى توطين الأول يأتي انطلاقا من دعم حكومتنا الرشيدة وبتوجيهات من قيادة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الداعية إلى العناية بأبنائنا الخريجين، والمتوقع تخرجهم وتهيئتهم لسوق العمل وتماشيا مع رؤية الوطن 2030م، التي تؤكد على تمكين الشباب السعودي والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني ليكون عنصرًا فعالًا في النهوض بهذا الوطن المعطاء الذي يشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانه.عقب ذلك ألقى محافظ وادي الدواسر كلمة أكد فيها على دور الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتطبيق برنامج التوطين، إضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للشباب, وتمكينهم من أداء الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها بمهنية.وكرم المحافظ وعميد الكلية التقنية المهندس مساعد الغامدي الجهات الداعمة والمشاركة والإعلاميين.يذكر أن ملتقى "توطين" اشتمل على دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل في مهارات عديدة، وورش عمل، ولقاءات تعريفية توعوية للخريجين والمتوقع تخرجهم، وشارك فيه مكتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية وفرع بنك التنمية الاجتماعية وفرع معهد ريادة بالمحافظة.// انتهى //12:13ت م0054