القطيف 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واستطلق جمعية القطيف الخيرية الخميس القادم، الحملة الموسمية لصيانة منازل مستفيديها المتضررين من هطول الأمطار، أو مَن تحتاج منازلهم إلى صيانة وترميم لحمايتها من الأمطار المتوقعة لهذا الموسم، تحت عنوان " الشتاء الآمن ".وتهدف الحملة إلى صيانة المنازل وتوفير الملابس والبطانيات والمستلزمات الشتوية لأكثر من ٢٠٠٠ مستفيد ومستفيدة من الأيتام والمحتاجين.ودعت الجمعية الموسرين والمحسنين بدعم الحملة لما فيها من رفع العوز عن المحتاجين ومشاركة الأجر.// انتهى //12:17ت م0056