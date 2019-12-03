نابلس - طوباس 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظتي نابلس وطوباس.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين أن جيش الاحتلال داهم عدة مناطق شرق مدينة نابلس، واعتقل الشاب ورد جهاد أبو رزق من مخيم بلاطة، وأيوب رمزي دويكات من بلاطة البلد، ووضاح نبيل عامر ومنتصر وليد عامر من قرية كفر قليل، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.من جهة أخرى اعتقل جيش الاحتلال الشاب باسل مصطفى بشارات من بلدة طمون، أثناء عمله في مزرعته بمنطقة سهل البقيعة جنوب شرقي طوباس.// انتهى //13:31ت م0087