سياسي / جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محافظتي نابلس وطوباس
الثلاثاء 1441/4/6 هـ الموافق 2019/12/03 م واس
نابلس - طوباس 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واس
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظتي نابلس وطوباس.
وأفادت مصادر محلية في المحافظتين أن جيش الاحتلال داهم عدة مناطق شرق مدينة نابلس، واعتقل الشاب ورد جهاد أبو رزق من مخيم بلاطة، وأيوب رمزي دويكات من بلاطة البلد، ووضاح نبيل عامر ومنتصر وليد عامر من قرية كفر قليل، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.
من جهة أخرى اعتقل جيش الاحتلال الشاب باسل مصطفى بشارات من بلدة طمون، أثناء عمله في مزرعته بمنطقة سهل البقيعة جنوب شرقي طوباس.
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13:31ت م
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