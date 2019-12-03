القاهرة 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واسعقدت اللجنة العربية الدائمة للبريد اجتماعها السابع والثلاثين اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية المهندس جميل الزغارنة، ومشاركة ممثلي وزارت الاقتصاد والجهات المعنية بالدول العربية.وقال الزغارنة في تصريح له على هامش الاجتماع: إن اللجنة ناقشت في اجتماعها عددًا من البنود المهمة، في مقدمتها اعتماد نتائج فرق العمل الخمسة التابعة للجنة التي اجتمعت خلال اليومين الماضيين خصوصًا ما يتعلق بفريق العمل العربي للطرود والبريد العاجل الذي ناقش إستراتيجية النقل في المنطقة العربية وتقييم المتنافسين، وكذلك تقرير وتوصيات اجتماع فريق العمل العربي لتطوير الخدمات والمنتجات البريدية في إطار تطوير التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، وخطة خارطة الطريق لتطوير المنتجات البريدية في المنطقة العربية.وأضاف أن اللجنة استعرضت تقرير وتوصيات الاجتماع الخامس لفريق العمل العربي للأجور، وتقرير وتوصيات الاجتماع الثالث عشر لفريق العمل العربي الخاص بالتحضير للمؤتمرات الدولية والترشيحات العربية لعضوية مجلس الإدارة والاستثمار في الاتحاد البريدي العالمي، والمقترحات العربية المقدمة لمؤتمر أبيدجان 2020 للاتحاد البريدي العالمي، وتقرير وتوصيات الاجتماع الخامس لفريق العمل العربي للتنظيم والخدمة الشمولية الذي ناقش ورقة عمل حول التصديق الإلكتروني كضرورة أساسية للتجارة الإلكترونية بين الدول العربية.من جانبه أفاد مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية الدكتور خالد والي أن اللجنة استعرضت عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك في قطاع البريد، ومنها التقرير السنوي الشامل عن تطور قطاع البريد في المنطقة العربية حيث تم اعتماد نموذج موحد لتطوير القطاع البريدي في المنطقة العربية في ضوء النموذج المقدم من بريد المغرب.وأضاف والي أن اللجنة ناقشت موضوع إصدار طابع البريد العربي الموحد لعام ٢٠١٩ المقدم من البريد الجزائري، لافتًا الانتباه إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية ستصدر طابع بريد عربي في إطار احتفالات الجامعة العربية بذكرى يومها الماسي يوم ٢٢ مارس المقبل حيث أوصت اللجنة بإصدار طابع تذكاري عربي بهذه المناسبة.// انتهى //13:35ت م0089