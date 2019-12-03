نيامي 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واسوقعت فرنسا والنيجر مذكرة تفاهم تمنح بمقتضاها الوكالة الفرنسية للتنمية 35 مليون يورو، للنيجر من أجل دعمها في تنفيذ الإصلاحات اللازمة في إدارة المالية العامة في البلاد.وتقضي الاتفاقية التي وقعها كلًا من وزير المالية النيجري مامادو ديوب وسفير فرنسا في نيامي ألكساندر غارسيا بأن يتم توزيع هذه المنحة التي تعد جزءًا من تعبئة الموارد المحلية على مدى ست سنوات.// انتهى //13:37ت م0090