الكويت 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 9ر30 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6003 نقاط بنسبة 51ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر195 مليون سهم تمت من خلال 9303 صفقات نقدية بقيمة 8ر34 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 07ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4784 نقطة بنسبة 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر147 مليون سهم تمت عبر 5016 صفقة نقدية بقيمة 3ر11 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 1ر39 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6622 نقطة بنسبة 59ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر48 مليون سهم تمت عبر 4287 صفقة بقيمة 4ر23 مليون دينار.// انتهى //13:42ت م0091