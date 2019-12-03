الدمام 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسبلغ عدد المنتزهات التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية في 15 بلدية مرتبطة بها خلال العام الماضي، 11 منتزه بمساحة اجمالية بلغت 1.318.964 مترا مربعا، كما بلغ عدد الأشجار والشجيرات المزروعة 1.201.288 شجرة وشجيرة، فيما بلغ عدد النخيل المزروعة 34.301 نخلة، بالإضافة إلى 62 مضمار مشاة، بطول 89.053 مترا طوليا.وأفاد وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل، في احصائية سنوية للحدائق والمنتزهات والتشجير وعمارة البيئة، أن هذه المشاريع تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وكالة شؤون البلديات بالأمانة لزيادة مساحة الرقعة الخضراء ونسبة نصيب الفرد منها، والمساهمة في بناء الحدائق والمنتزهات ونمو الأشجار والشجيرات والنخيل المزروعة، والاهتمام بها، وتطبيق معايير أنسنة المدن، والتي تم البدء بها ربيع الأول لعام 1439هـ حتى رمضان لعام 1440هـ .وأضاف، أن الشؤون الفنية وإدارة الحدائق وعمارة البيئة نفذت 161ملعب رياضي, و 82 دورة مياه, و 12 مجموعة ألعاب لذوي الاعاقة, و 598 مجموعة ألعاب الأطفال، في المراكز التابعة لها والتي شملت القطيف، الجبيل، بقيق، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، رأس تنورة، عريعرة، الصرار، الرفيعة، جوف بني هاجر، عين دار، اللهابة، القليب، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المشاريع تهدف إلى نمو وزيادة الرقعة الخضراء في كافة البلديات المرتبطة، وتوسيع خارطة المسطحات الخضراء، ومضاعفة أعداد الحدائق والأشجار, فيما سيساهم وجود الأشجار في جميع الحدائق في تخفيف نسبة التلوث في الهواء، وما تسهم به تلك الأشجار في خلق منظر جمالي، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.وأكد شويل، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله"، على تهيئة البنى التحتية والإهتمام بالجانب الجمالي والبيئي، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه، ومتابعة ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية.// انتهى //14:07ت م0097