رام الله 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 23 مرة خلال الشهر الماضي، فيما مُنع رفع الأذان في الإبراهيمي 51 وقتا.وأوضحت الوزارة في تقريرها الذي يرصد انتهاكات الاحتلال على المسجد الأقصى وسائر المقدسات عن شهر نوفمبر الماضي، أن حكومة الاحتلال تعمل على تغيير المعالم فوق الأرض وتحتها لمدينة القدس المحتلة، في محاولة لإحكام السيطرة عليها، وتزوير تاريخها وتراثها العربي الإسلامي، وفصلها عن محيطها الفلسطيني. فقد صادقت ما تسمى "الهيئة الوزارية لشؤون السكن" الإسرائيلية على خطة "القطار الهوائي" الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق، ويمر المخطط بين "حديقة الجرس" المحاذية لحي الطالبية، وموقع في سلوان، حيث تخطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية لبناء مركز كبير للزوار هناك.ورصد التقرير، اقتحام ما يسمى وزير الزراعة السابق في حكومة الاحتلال "يوري ارئيل" الأقصى مرتين مع مجموعة من السوائب، ونفذوا جولات استفزازية في أرجاء المسجد، وسط محاولة بعضهم أداء طقوس تلمودية، وما زال المشهد كما هو عند مصلى باب الرحمة حيث الاستهداف الواضح للمكان وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وحركات تلمودية في محيطه، وسط إجراءات مشددة بحق المصلين.وقال: إن الاحتلال يسارع الزمن بمشاريعه الاستيطانية سواء بالقدس، أو بمحيط المسجد الاقصى، أو الأنفاق، وآخرها مشروع القطار الهوائي، أو ما كشف عنه مؤخرا بوسط مدينة الخليل، ما يتطلب تضافر جميع الجهود قبل فوات الأوان .// انتهى //15:39ت م0169