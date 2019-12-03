الدمام 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأكاديمية السعودية لفنون الطهي، وذلك بمقر الأكاديمية بمحافظة الخبر .وفور وصول سمو أمير المنطقة الشرقية لمقر الأكاديمية تفضل بقص شريط الافتتاح للأكاديمية، وأكد أن الشباب السعودي أصبح مضرباً للمثل بإبداعه في كثير من المجالات، وأن الإنسان السعودي قادر على نقل ثقافة المملكة إلى العالم، باحترافية وتمكن، والفرص أمام الشباب متنوعة، وقطاع الأغذية يشهد تطوراً ملحوظاً، والاستثمارات في هذا المجال واعدة ، متى ما أوجدت النوعية والجودة العالية .وأشاد سموه بحرص الأكاديمية على تعزيز مبادئ الاستفادة من المنتج المحلي ، ونمذجة المطبخ السعودي ، وإبراز الثراء والتنوع الذي تتميز به ثقافة المملكة، والذي هو جزء من رؤية المملكة 2030 التي سعت لفتح آفاق واسعة من الفرص للشباب، والاعتزاز بمقدرات الوطن المادية والمعنوية، متمنياً سموه للأكاديمية ومنسوبيها التوفيق وتحقيق مزيد من النجاحات.ورعى سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم ورعاية منح تدريبية في الأكاديمية، بالإضافة إلى مذكرة شراكة مع الأكاديمية السويسرية للضيافة .وقد أعربت رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية رانيا معلا ، باسمها وباسم أعضاء المجلس عن شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بدعم ورعاية الأكاديمية، مضيفةً أن تفضل سموه بافتتاح رعاية سموه تؤكد دعمه للشباب و الفتيات، وحرصه على دعم المشاريع التي تسهم في تنميتهم، وتحفيزهم لدخول المجالات التي تطور قدراتهم.من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة الأكاديمية نوف بنت عبدالعزيز التركي ، أن الأكاديمية تسعى لتدريب طهاة سعوديين، يعملون على نقل المطبخ السعودي الثري بتنوعه وقيمته الغذائية ليكون منافساً على المائدة العالمية، من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، لافتة النظر إلى أن المملكة تزخر بمواهب في فنون الطهي، قادرة على المنافسة والابتكار، والإضافة إلى قائمة المطبخ السعودي، وأن "زادك" ستعمل على دعم هذه المواهب وتنميتها من خلال مختلف البرامج المقدمة، والمنح التعليمية التي يخطط لتقديمها.الجدير بالذكر أن أكاديمية "زادك" هي مشروع غير ربحي، يسعى لتأهيل عدد من الشباب والفتيات المحترفين في مجال الطهي، وتمكينهم من العمل في هذا المجال المهم في مجالات الفندقة واستثمارات قطاع الأغذية، وتسعى الأكاديمية التي تعمل في الظهران لأن تتوسع في مختلف مناطق المملكة، عبر خطة للتوسع والاستدامة المالية على مدى السنوات المقبلة.// انتهى //15:40ت م0170