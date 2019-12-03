جيزان 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسانطلقت أمس بجازان، فعاليات البرنامج التدريبي " صحافة الموبايل" , الذي ينظمه الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ، بحضور 30 مشاركا من الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة بمدينة جيزان .ويهدف البرنامج الذي يقدمه مستشار الاتصال والعلاقات الدولية المحاضر مهند النعيمي ، على مدى ثلاثة أيام إلى إكساب المشاركين أهم المهارات المعرفية والتطبيقية في مجال صحافة الموبايل، وإبراز أهم التحديات وأهم التطورات التي تواجه صحافة الموبايل.وتضمن البرنامج في يومه الأول التعريف بصحافة الموبايل وخلفيتها التاريخية وأهم المهارات المعرفية والتطبيقية في مجال الصحافة لتمكينهم من إنتاج المحتوى الإعلامي الرياضي المرئي عبر الهواتف الذكية وفقاً للمعايير المهنية وبالأدوات الاحترافية ، أما المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد وتتضمن إقامة 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والإنتاج الفني في 6 مناطق بالمملكة.// انتهى //15:44ت م0171