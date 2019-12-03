جدة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واساستعرضت مجلة الحج والعمرة الصادرة عن وزارة الحج والعمرة في عددها الجديد ما شهدته المملكة من منجزات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومنها: خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار ، كما حمل موضوع غلاف المجلة برامج الاستقبال والترحيب بزوار المدينة المنورة وإبراز حسن الوفادة وكرم الضيافة الأصيلة ، ومتابعة المجلة لنجاح منظومة التفويج في موسم حج العام الماضي 1440هـ بكل يسر وسهولة في جميع مراحل الحج ، من خلال العمل المنهجي التكاملي بين جميع الجهات إضافة لعدد من الموضوعات المتنوعة .واستعرض معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، خلال عدد المجلة مبادرات الوزارة التي تمثلت في المسار الإلكتروني ، ومنصة الحجز المركزي ، وتحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة ، وإنشاء اللجنة العليا للعمرة ، إضافة إلى افتتاح مراكز الخدمة الشاملة "عناية" ، وإنشاء شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير ، ومركز عمليات النقل الترددي ، مع تطبيق معايير الجودة الشاملة في قطاع الإسكان ، وتأسيس مركز التفويج وغرفة المتابعة والتحكم ، والاستعداد المسبق لاستقبال ضيوف الرحمن ، والغذاء الآمن ، ومبادرة طريق مكة ، والطاقة الاستيعابية للمخيمات ، ومنظومة الحج الذكية.كما خصص معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سلميان مشاط كلمته في العدد للحديث عن تجويد الأداء ليواكب الرؤية الطموحة للمملكة التي أصبحت محط أنظار العالم ، مما يتطلب أداء احترافياً من جميع الجهات ، ومن ضمنها وزارة الحج والعمرة التي ظلت تطور من أدائها ليتماشى مع الصورة المشرقة التي ترسمها بلادنا أمام العالم أجمع.واختتم القسم العربي من المجلة ، بحديث رئيس التحرير طلال قستي حول الإنجازات والنماء في عهد خادم الحرمين الشريفين مشيراً خلاله لما تحقق من تنمية في مختلف المجالات في هذا العهد الزاهر، ومن ضمنها العناية والرعاية والاهتمام التي يوليها للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين .الجدير بالذكر أن مجلة الحج والعمرة صدرت قبل 75عاماً ، وقد أعادت طباعة العدد الخامس الذي صدر في ذي القعدة 1366هـ ، حيث تم توزيعه كإهداءٍ مع عددها الجديد .//انتهى//15:57ت م0173