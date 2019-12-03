حفر الباطن 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسعقد ‫مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفرالباطن أمس، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية للخدمات البيطرية ورشة توعوية "أهمية الترقيم والتسجيل الالكتروني للإبل وآليته " , بحضور عدد من الملاك والمهتمين بها.ويستهدف تطبيق برنامج “ترقيم الإبل”، إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض.كما يهدف للمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية، مع إعطاء الحيوانات صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها بواسطتها، ويتم الاعتماد عليها في تنسيب الحيوانات لاختيارها على أساس النسب والإنتاج، إضافة لتطبيق برنامج التحسين المتكامل، وتأصيل سلالة الحيوانات، وعمل خارطة وبائية للأمراض الحيوانية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة على الطرقات، ومنع الحوادث التي تسببها بمشاركة وزارتي الداخلية والنقل.// انتهى //15:59ت م0174