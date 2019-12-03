الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم , سفير المملكة المغربيّة لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري.واستعرض الجانبان سُبل التعاون والرؤى المشتركة لمحاربة الارهاب وتعزيز العَلاقات بين الطرفين.واستمع السفير المغربي خلال الزيارة لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها، وناقش الطرفان في الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بمستجدَّات محاربة الإرهاب الإقليمية والدَّولية، والجهود المبذولة تجاهها.وسلط اللواء المغيدي الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به المملكة المغربيّة بوصفها دولة عضوًا في التحالف، مؤكداً أهميةَ توطيد العَلاقة وتضافُر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين التي من شأنها أن تدعمَ الجهود المبذولة في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.وأشاد السفير المغربي بالدور الإيجابي الذي يقوم به التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدَّولية، وتعزيز العَلاقات والتعاون المستمر مع جميع دول العالم من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدَّولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليَّين.// انتهى //15:59ت م0175