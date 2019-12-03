تبوك 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسقام فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة تبوك بالتعاون مع بلدية محافظة أملج اليوم، بعدة جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية بالأسواق المحلية بالمحافظة .وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية التي شملت مطاعم وأماكن لتقديم الغذاء ، تهدف للتحقق من تطبيق اللائحة الفنية عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات ووضع السعرات الحرارية في القوائم الغذائية.وأكدت الهيئة على أهمية تعاون أصحاب المنشآت الغذائية، من خلال تطبيق اللائحة الهادفة إلى تعزيز صحة وسلامة المستهلكين وزيادة الوعي الغذائي لديهم، وأهمية معرفتهم بالمكونات والقيم الغذائية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها لهم، خصوصاً في ظل ازدياد الإقبال عليها ،مشيرة إلى أن اللائحة تطبق على جميع المنشآت التي تقدم الطعام خارج المنزل .// انتهى//16:02ت م0176