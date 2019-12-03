ثقافي / بدء القبول في عدد من البرامج التعليمية بجامعة الأمير سطام
الثلاثاء 1441/4/6 هـ الموافق 2019/12/03 م واس
السيح 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم ،عن بدء التسجيل في عدد من البرامج والدبلومات التعليمية ، التي تنظمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وذلك عبر الرابط : https://community.psau.edu.sa/ar/diploma .
وتشتمل البرامج التي تعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ، على الدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات ، ودبلوم الإرشاد الأسري ، ودبلوم الإدارة المالية ، ودبلوم الأمن للعاملين في القطاع الخاص.
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16:02ت م
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