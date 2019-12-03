السيح 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم ،عن بدء التسجيل في عدد من البرامج والدبلومات التعليمية ، التي تنظمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وذلك عبر الرابط : https://community.psau.edu.sa/ar/diploma .وتشتمل البرامج التي تعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ، على الدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات ، ودبلوم الإرشاد الأسري ، ودبلوم الإدارة المالية ، ودبلوم الأمن للعاملين في القطاع الخاص.// انتهى //16:02ت م0177