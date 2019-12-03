نجران 06 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واساطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران على احتفالات التعليم بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.وبيّن سموه لدى اطلاعه على احتفالات التعليم على ما تنعم به المملكة من النعيم والاستقرار والاطمئنان، بفضل الله ثم بثبات الشعب العظيم مع ولاة الأمر في ما عاهدوا عليه.وأكد سموه أن منهج المملكة، قيادة وشعبًا، بين كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وهذا ما يكمن في تمسكهم بالشريعة السمحة، ويبرز في وحدة كلمتهم ببيعة ولي الأمر، والالتفاف حوله، والسمع والطاعة له.وشاهد الأمير جلوي بن عبدالعزيز عرضًا قدمه مجموعة من الطلاب والطالبات، تمثل الأنشطة التي أحياها التعليم في مدارس البنين والبنات،وما تضمنته من لوحات شعرية ونثرية.// انتهى //16:11ت م0180