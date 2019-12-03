‎المدينة المنورة 06 ربيع الآخرة 1441هـ الموافق 03 ديسمبر 2019م واس‎أجمع عدد من المشاركين في منتدى "عجوة المدينة" الأول ، الذي تنظمه نماء المنورة بالتعاون مع الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة على الأهمية والفائدة الكبيرة لعجوة المدينة .‎وأوضح رئيس الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالله بن عبدالعزيز الردادي ، أن المنتدى يعد امتدادًا لما توليه الدولة المباركة من دعم لكل ما فيه خير للوطن والمواطن وتشجيع لمختلف المبادرات التي تسهم في خدمة المدينة وأهلها ومنها هذا المنتدى الذي يختص بعجوة المدينة المنورة التي وجدت اهتمامًا كبيرًا منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نصت عليه الأحاديث الشريفة من فضلها وأصبحت بفضل الله عز وجل ثم بتشجيع ودعم الدولة ذات قيمة اقتصادية عالية إضافة إلى قيمتها الغذائية حسب ما أثبتته الأبحاث العلمية .‎كما عبر الردادي عن شكره للمشاركين والباحثين والمزارعين الذين أثروا المنتدى في جميع محاوره وجلساته بخبراتهم وتجاربهم بما أسهم في زيادة المعرفة عن هذه الثمرة المباركة بوجه خاص وقطاع النخيل والتمور بالمدينة المنورة بوجه عام .وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بهيئة الغذاء والدواء الدكتور صالح بن عبدالله الدوسري أن العجوة تعد من أغلى التمور على مستوى العالم نظراً لما تحتويه من قيمة غذائية ، مؤكدا على أهمية مثل هذه المنتديات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني بوجه عام وعلى قطاع التمور بوجه خاص .‎وحول التوصيات التي يطلع بها المنتدى أفاد أمين اللجنة العلمية بالمنتدى الدكتور صالح محمد السويلم ، أن هذا المنتدى يعد فرصة لتبادل المعرفة بين المزارعين وأصحاب الاختصاص متأملين أن نخرج بالتوصيات التي تصب في خدمة المنطقة وأهلها .‎ونوه السويلم أن العجوة من الأمور التي ينبغي أن يقام لها مثل هذه المنتديات لإبراز فوائدها من خلال ما ذكرته الأحاديث النبوية ذلك وأثبتته التجارب العلمية .‎ // انتهى //17:39ت م0208