الخرطوم 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسلقي 15 شخصًا مصرعهم اليوم، واصيب العشرات بينهم حالات حرجة جراء حريق هائل بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بحري بالعاصمة الخرطوم .وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان : إن المستشفيات بالعاصمة السودانية استقبلت حالات وفاة وعشرات المصابين جراء الحادث .وذكرت مصادر مطلعة, أن الحريق ناجم عن انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مشيرًا إلى وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع ووفاة وإصابة عدد من العمال .// انتهى //17:42ت م0209