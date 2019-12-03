عام / مصرع 15 شخصًا وإصابة العشرات في حريق بمصنع سيراميك بالخرطوم
الثلاثاء 1441/4/6 هـ الموافق 2019/12/03 م واس
الخرطوم 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس
لقي 15 شخصًا مصرعهم اليوم، واصيب العشرات بينهم حالات حرجة جراء حريق هائل بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بحري بالعاصمة الخرطوم .
وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان : إن المستشفيات بالعاصمة السودانية استقبلت حالات وفاة وعشرات المصابين جراء الحادث .
وذكرت مصادر مطلعة, أن الحريق ناجم عن انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مشيرًا إلى وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع ووفاة وإصابة عدد من العمال .
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17:42ت م
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