الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واساحتفلت جمعية الأطفال المعوقين اليوم ،بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة لعام 2019م، الذي يعنى بأهمية الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع، وتمكينهم من الحياة على قدم المساواة مع أقرانهم من الفئات الأخرى.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور احمد بن عبد العزيز التميمي، أن مراكز الجمعية الـ 11 المنتشرة في مناطق المملكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للإعاقة بأنشطة مختلفة تتضمن برامج توعوية وتثقيفية وترفيهية ورياضية بمشاركة الجامعات وطلاب المدارس وعدد من الجهات.وأكد أن هذا اليوم هو امتداد لمبادرة التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة وتتضمن 17 محوراً ، من بينها ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة التنموية، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص سنوياً على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة بهدف إثارة النقاش المجتمعي حول قضية الإعاقة، وحث كافة مؤسسات الدولة الأهلية والحكومية على التعاون في مواجهة القضية وأسبابها.وأضاف "أن هذه المناسبة تتجاوز إطارها الاحتفالي إلى آفاق أوسع تتمثل في ترسيخ الوعي بحقوق هذه الفئة، وبقدراتها على الإسهام في مسيرة الحياة، لافتاً النظر إلى أن خريجي مراكز الجمعية سنوياً باتوا نماذج تحتذى في الإرادة والنجاح في مجالات مختلفة، والجمعية حريصة على إبراز هذه المناسبة العالمية انطلاقاً من الدور الريادي للمملكة في مجال ضمان حقوق المعوق ورعايته، والتزام حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله ـ بالاتفاقيات والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة والمؤسسات التشريعية بما يكفل للمعوق جميع حقوقه، والارتقاء بكل ما من شأنه دمج أبناء هذه الفئة في المجتمع واستثمار قدراتهم".يذكر أن العديد من الجهات الحكومية والأهلية شاركت في احتفالية الجمعية هذا العام .// انتهى //17:51ت م0216