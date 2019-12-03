القاهرة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري،هاتفياً مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، الأوضاع "المتأزمة " على الساحة الإقليمية، لاسيما الأزمات المفتوحة في الدول العربية مثل سوريا وليبيا.وأفادت الخارجية المصرية, في بيان اليوم، أن الوزيرين اتفقا خلال الاتصال الذي جرى أمس على أهمية العمل للإسراع بالتحرك نحو الحلول السياسية للأوضاع "المتأزمة " على نحو يحقق طموحات الشعوب العربية في حياة كريمة، مع التأكيد على محاربة الإرهاب والتطرف، والحيلولة دون التدخلات في الشأن العربي، والتي تستهدف تعزيز وضع تيارات التطرف في المنطقة.كما اتفق الوزيران على تكثيف التواصل خلال المرحلة القادمة مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالاستقرار في ليبيا، لدفع الأمور نحو الحل السياسي المنشود من "الأشقاء " الليبيين، والدول "الشقيقة " والصديقة لليبيا.// انتهى //17:52ت م0217