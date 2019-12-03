الخرطوم 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة فى دارفور -اليوناميد- جيرمايا مامابولو.وأكد البرهان خلال اللقاء أن تحقيق السلام الشامل وترسيخ الاستقرار بالبلاد يمثل أولوية خلال الفترة الانتقالية.وأوضح ماما بولو فى تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه بحث مع رئيس مجلس السيادة عددا من المواضيع المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في السودان، مؤكدا دعم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لعملية بناء السلام في السودان حتى يتوصل السودانيون إلى سلام شامل ودائم.وأبان ماما بولو أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على جهود الأمم المتحدة في دعم بعثة السلام في دارفور والمساعدة في دعم الأطراف غير الحكومية في مناطق النزاع للمشاركة في عملية بناء السلام خاصة النساء والنازحين وإسماع صوتهم في قضايا السلام وتمثيلهم في العملية السلمية، مشيرا إلى ضرورة توحيد رؤى الجميع حول أوضاع النازحين .ودعا رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الجميع إلى الوحدة تجاه تحقيق السلام وجعل الصراعات والخلافات شيئاً من الماضي .// انتهى //17:54ت م0218