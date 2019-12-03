جوهانسبورغ 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسلقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم ،وأصيب تسعة آخرون، من بينهم أفراد من الشرطة في ثلاث عمليات إطلاق نار بعاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا.وأفاد المتحدث باسم شرطة المنطقة بريغ بيترز في بيان : أن الجرائم العنيفة تشهد ارتفاعًا كبيرًا بجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة في شهر سبتمبر الماضي، أفادت أن الجرائم الخطيرة لا تزال في تصاعد، لا سيما جرائم القتل التي ارتفعت بنسبة 4ر3% .الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2018 ، تم ارتكاب أكثر من 20 ألف جريمة قتل في البلاد، أي ما يُعادل 57 شخصًا في اليوم .// انتهى //17:56ت م0219