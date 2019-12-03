الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأطلقت الجمعية الخيرية المكافحة السمنة "كيل" أمس، حملتها التوعوية تحت " شعار خفف ـ ولا ـ تندم "، برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع برنامج مكافحة السمنة التابع لوزارة الصحة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة، بحضور رئيس مجلس أدارة الجمعية واعضائها، وتهدف إلى توعية المجتمع بمسببات السمنة ، وذلك في الرياض بارك.وأوضحت رئيسة مجلس أدارة جمعية "كيل" الاستاذ المساعد في كلية العلوم الطبية بجامعة الملك سعود الدكتورة غالية عابدين أن الحملة الوطنية هذا العام محددة الفكرة، وهي توعية المجتمع بخطورة السكريات الظاهرة والمخفية ، فالسكريات الظاهرة السكر المعروف أما السكر المخفي الذي يوجد في بعض الصلصات والبر والعسل والكيكات والنشويات والكاتشب.وأشارت إلى أن الهدف من الحملة توعية المجتمع بضرورة التخفيف من استعمال السكر وتغيير نمط حياة الفرد، مبينةً أن الحملة تستمر لمدة ٣ أسابيع في 4 مناطق :( الرياض ، والمدينة ، والجبيل ،وجيزان)، مفيدةً أن جمعي"كيل" تساعد في تأمين عمليات السمنة للمحتاجين، حيث تعد همزة وصل بين الجراحين المتبرعين بإقامة العمليات وبين الجهات الأخرى.امن جانبة ذكر نائب مجلس إدارة جمعية "كيل" احمد عبد العزيز اليحيا أن الجمعية تسعد بمشاركة وزارة الصحة في فعاليات الجمعية التي تعرف أفراد المجتمع بأخطار السكر وتوعيتهم للقضاء على السمنة التي يعاني منها بعض أفراد المجتمع ، وذلك بتوعيتهم بضرورة اتباع برنامج غذائي صحي، موجهاً الشكر إلى وزارة الصحة والقائمين على الحملة.وأوضح عضو جمعية كيل أسامة زيد الزير أن الجمعية تقوم بحملات متواصلة طيلة العام في الأسواق والأماكن العامة والمدارس؛ بهدف مكافحة السمنة وتغيير سلوك المجتمع، وذلك لتجنب السمنة التي هي مصدر لكثير من الأمراض ، لتحقق الصحة بشكل عام ، مبيناً أن الحملة تشمل الإرشادات الصحية وقياسات الوزن والاستشارات الطبية .// انتهى //18:01ت م0221