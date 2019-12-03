الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسقامت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض اليوم بزيارة لسبع جهات تعنى بخدمة ذوي الاعاقة للتعريف بخدمات الاحوال المدنية وتقديم الخدمة لهم وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة.وقدمت الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية ، فيما قدمت الوحدة المتنقلة خدماتها للنساء في كل من جمعية الأطفال المعوقين، ومراكز التأهيل الشامل للإناث في الدرعية والقدس والملز، إضافة إلى المركز السعودي لمتلازمة داون ومركز الوفاء للتأهيل.واشتملت الزيارات على التعريف بخدمات الأحوال المدنية وبأهمية بطاقة الهوية الوطنية لإثبات الشخصية، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية في أماكن وجودهم.الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //19:15ت م0241