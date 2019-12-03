الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، كلاً على حده؛ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، وسفير مملكة إسبانيا لدى المملكة ألبارو ايرانثو.وجرى خلال الاستقبالين، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبالين وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.كما استقبل سموه، بمكتبه في ديوان الوزارة، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو.وجرى خلال الاستقبال، مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //19:16ت م0242