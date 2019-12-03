الأمم المتحدة 06 ربيع الآخر 441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واستسلمت اليوم الولايات المتحدة رسميا رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في تصريح صحفي : إنه جرى تبني برنامج العمل، مضيفة أنها تسعى إلى أن تتم جلسات المجلس هذا الشهر تحت شعار: "مجلس ذو مصداقية".وكشفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن المندوبين الأعضاء في مجلس الأمن سيتوجهون إلى واشنطن يوم الخميس للاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبينة أنه رغم التحاور والتخاطب في مجلس الأمن إلا أن الدول تخاطب فعليا العالم.وأكدت كيلي أنه خلال مدة تسلم الولايات المتحدة لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر ستسعى إلى التأمل في الأشهر الأحد عشر الماضية والإيجابيات التي حدثت وسبل تحسين الجوانب المتعلقة بالموضوعات المتجددة كي يمنحنا ذلك المزيد من المصداقية.//انتهى//19:17ت م0244