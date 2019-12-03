القاهرة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأجرى وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة تمّ خلاله بحث التطورات الخاصة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح "عملية برلين" لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية .وأفادت الوزارة في بيان اليوم أن الوزير شكري أكّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها، وأهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها .ولفت البيان إلى اتفاق الجانبين على تكثيف التواصل فيما بينهما وصولاً إلى إنهاء الأزمة الليبية تحقيقاً لمصالح الشعب الليبي.// انتهى //19:21ت م0246