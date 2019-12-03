بيروت 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.29% أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 760.42 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 27 ألفاً و820 سهماً، بقيمة 153 ألفاً و425 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 9 صفقات.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و513 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و535 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:25ت م0249