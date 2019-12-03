تبوك 06 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسدشنت عميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك هيفاء الصقر اليوم، حملة التبرع بالدم التي نفذتها الكلية بالتعاون مع مستشفى الملك خالد و تستمر لمدة 3 أيام ،تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع للعام 2019.و أوضحت" الصقر" بأهمية التبرع بالدم و الشروط الواجب مراعاتها في المتبرعات ،مؤكدة على أن مثل هذه الحملات ترسخ لدى منسوبات الكلية وطالباتها الإحساس بالمسؤولية المجتمعية وأهمية تقديم كل ما يستطعن للإسهام في تعزيز قيمة العمل الإنساني.بعد ذلك قام الفريق المتخصص في التبرع بالدم بفحص عينات المتبرعات و بعض الإجراءات اللازمة كقياس الوزن و الضغط وإستقبال المتبرعات.// انتهى //19:28ت م0250