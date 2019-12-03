ينبع 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسنظمت إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم ينبع اليوم في المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية، لقاءً بعنوان "جودة داعمة لأداء متميز"، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي ومساعد مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بسمة عصمت وعدد من القيادات التربوية, وأكثر من 100منسقة جودة في الأقسام والمدارس.وبدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، فكلمة مسجلة لمدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي شكر فيها فريق العمل بالقسم على منجزاتهم في مجال الجودة والاعتماد، وعلى ما جرى تحقيقه من منجزات في الاختبارات الوطنية والدولية، موجهاً الشكر لجميع الجهات الداعمة للقاء ولقائدات المدارس ومنسوباتها نظير جهودهم في تفعيل يوم الجودة العالمي.بعد ذلك ألقت المساعدة للشؤون التعليمية كلمة أكدت فيها دور القيادات المدرسية والإشرافية في إبراز الممارسات التي تعكس جهود المدرسة والممارسات النوعية في تجويد نواتج التعلم، وأن تكون الفعاليات المصاحبة في تفعيل يوم الجودة تعزز التوجهات المستقبلية للإدارة من خلال تنفيذ تجارب تسهم في رفع نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية، وعرض قصص النجاح للطالبات والمعلمات، وتكريم من تميز في رفع مستوى طالبات المدرسة في الاختبارات التحصيلية والدولية وإبراز جهود منسوبي المدرسة من كوادر تعليمية وإدارية في تلك النتائج.من جهتها أعربت منسقة اللقاء مشرفة الجودة وقياس الأداء بتعليم ينبع عائشة عيسى فهيم عن سعادتها بمشاركة أقسام الإدارة ومدارسها في إنجازات قسم الجودة وعن امتنانها لما بذله ويبذله الميدان التربوي من أجل ترسيخ مبادئ الجودة.عقب ذلك توالى تقديم أوراق العمل من المشاركات التي تناولت محاور : الجودة في رفع التحصيل الدراسي من خلال تجربة إتقان، وتجويد المهارات القيادية في المؤسسات التعليمية، والمستجدات في الاختبارات الدولية والتحصيلية، كما تضمن اللقاء عرض المنجز في الاختبارات الدولية والوطنية والمركزية لعام 2019.وفي ختام اللقاء جرى تكريم القيادات العليا وفريق العمل والجهات الداعمة واللجان التنظيمية، وتكريم لجنة التحكيم والمشاركات المتميزة في مسابقة فكرتي الإبداعية، كما جرى تكريم الأقسام والمدارس المتميزة في تفعيل اليوم العالمي للجودة 2018 تحت شعار "الجودة داعمة وبفخر"، وتكريم لجان العمل والمدارس المشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية ولجان العمل الخاصة بالاختبارات المركزية.// انتهى //19:36ت م0252