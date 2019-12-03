جدة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسنفذت جمعية نفع الخيرية بجدة , ممثلة بقسمها النسائي سبعة برامج تأهيلية استهدفت خلالها مستفيدات الجمعية من أرامل ومطلقات وأيتام.وتأتي هذه البرامج ضمن برامج الجمعية التي تعمل خلالها على تنويع أداءها وجودة خدماتها والعمل على تأهيل الأسر المستفيدة من خدماتها للحد من البطالة والاعتماد على الإعانات وتمكينها وصولاً إلى تحويل تلك الفئات من الاحتياج إلى الإنتاج تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة في رعاية مواطنيها المحتاجين والمستفيدين من خدمات الجمعية.وأوضحت مديرة القسم النسائي بالجمعية أريج طرموم , أن الجمعية تعمل على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي أستهدف أثرها المعرفي والنفسي على المستفيد ات والأيتام من خلال العديد من الدورات التأهيلية لتطوير أبناء وبنات الجمعية وتعزيز مهارات مستفيديها.وأشارت أن الجمعية أنهت مؤخراً تنفيذ برامج التجميل والخياطة والطباعة والحاسب الآلي وريادة الأعمال وصناعة الصابون وأنماط الأجسام , استفادت منها 173 مواطنة من الأسر المحتاجة ، وأسر السجناء ، والأيتام المسجلين لدى الجمعية ، والأسر الفقيرة والمحتاجة.// انتهى //19:38ت م0253