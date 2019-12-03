مكة المكرمة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في اليوم العالمي للإعاقة بإقامة ركن تعريفي بخدمات الأحوال المدنية لذوي الإعاقة في ثلاث مواقع بالمنطقة.كما أقامت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة ركناً تعريفياً بخدمات الأحوال المدنية المقدمة لذوي الإعاقة في كل من معهد التربية الفكرية الثاني التابع لإدارة التعليم بمحافظة جدة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بمحافظة جدة، بالإضافة إلى قيام الوحدة المتنقلة بتقديم خدمات الأحوال المدنية لهم.فيما أنشئت إدارة الاحوال المدنية بمحافظة الطائف ركناً للتعريف بخدمات الأحوال المدنية للنساء في إدارة التعليم بالمحافظة.يذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //19:43ت م0254