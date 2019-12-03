لندن 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك على هامش قمة حلف الناتو الـ 70 التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن لمدة يومين.وعقب الاجتماع، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفياً مشتركاً تناولا فيه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال قمة حلف الناتو التي ستعقد غداً في مدينة واتفورد شمال العاصمة لندن.// انتهى //20:50ت م0269