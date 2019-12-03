الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسشهد اليوم الثالث من مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر إقامة خمسة أشواط، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الذي انطلق الأحد الماضي، ويستمر حتى الـ16 من ديسمبر الجاري، في ملهم شمال مدينة الرياض.وخصص الشوط الأول في المسابقة لفئة جير بيور فرخ للملَّاك السعوديين، وجاءت مراكزه الثلاثة الأولى على النحو التالي:المركز الأول: الصقر (قضعان) للصقَّار مسفر بن مرزوق بن مانع الفهادي، بمدة زمنية قدرها 21.727 ثانية.المركز الثاني: الصقر (أرحب) للصقَّار عادل بن صالح بن خليفة العريفج، بمدة زمنية 22.477 ثانية.المركز الثالث: الصقر (دباس) للصقَّار عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن منصور، بمدة زمنية 22.953 ثانية.فيما خصص الشوطان الثاني والثالث لفئة جير بيور قرناس للملَّاك السعوديين، ونتائجها:المركز الأول: الصقر (سكاكا) للصقَّار سلطان بن عبدالرحمن بن مصبح الربيعان الفهيقي، بمدة 20.826 ثانية.المركز الثاني: الصقر (فداع) للصقَّار خالد فهد مساعد القريني، بمدة 21.250 ثانية.المركز الثالث: الصقر (خير) للصقَّار ياسر بن شعيب بن هلال العصيمي العتيبي، بمدة 21.974 ثانية.والشوط الثالث من الفئة ذاتها كانت نتائجه كالتالي:المركز الأول: الصقر (P4) للصقَّار عبدالله بن خليف بن عبدالله الباني، بمدة 20.522 ثانية.المركز الثاني: الصقر (اللورد) للصقَّار خالد بن سعد بن فلاح القروف الهاجري، بمدة 20.745 ثانية.المركز الثالث: الصقر (عقاب) للصقَّار سالم بن ناصر بن سالم العيثاني المري، بمدة 21.738 ثانية.أمَّا الشوط الرابع لفئة جير بيور فرخ للمحترفين السعوديين، فقد فازت به الصقور التالية:المركز الأول: الصقر (ظرغام) للصقَّار مسفر عبدالله هجرس الدوسري، بمدة زمنية 19.034 ثانية.المركز الثاني: الصقر (صمدان) للصقَّار محمد بن برغش بن محمد البرغش المنصوري، بمدة زمنية 19.043 ثانية.المركز الثالث: الصقر (شامان) للصقَّار محمد بن برغش بن محمد البرغش المنصوري، بمدة زمنية 19.075 ثانية.والشوط الخامس كان لفئة جير بيور قرناس للمحترفين السعوديين، وكانت المراكز الأولى من نصيب الصقور التالية:المركز الأول: الصقر (الغربي) للصقَّار محمد بن برغش بن محمد البرغش المنصوري، بمدة 18.467 ثانية.المركز الثاني: الصقر (الكليلي) للصقَّار نفسه الفائز بالمركز الأول، بمدة 18.960 ثانية.المركز الثالث: الصقر (القايد) للصقَّار محمد بن إبراهيم بن عبدالله العيوني البوعينين، بمدة زمنية 19.024 ثانية.ووفقًا لنظام مسابقة الملواح، فإن المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز مالية، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى الأشواط النهائية ضمن كأس الملك عبدالعزيز.// انتهى //20:54ت م0270