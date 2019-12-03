عـدن 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسالتقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار باصهيب في العاصمة المؤقتة عدن اليوم برئيس بعثة أطباء بلا حدود البلجيكية رفائيل فايت.وناقش اللقاء بحضور منسق مشروعات أطباء بلا حدود الفرنسية بعدن تيري دوراند ومساعده محمد الحاج، مشروعات منظمة أطباء بلا حدود، وآلية تحديد الأوليات والاحتياجات بمختلف المجالات في عدد من المحافظات اليمنية بينها أبين وشبوة وتعز ومنطقة الصبيحة، إضافة إلى إقرار افتتاح مستشفى في محافظة الضالع لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.ووقع نائب وزير التخطيط اليمني مع المدير الإقليمي لمنظمة كير العالمية هارون برنت على عقود تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمجال المياه، كما جرى عقب التوقيع بحضور مديرة المنظمة في عدن الدكتورة افتكار السقاف، مناقشة جهود المنظمة لتنفيذ المزيد من المشروعات بعدد من القطاعات بينها المياه والتربية والتعليم.وفي ذات السياق، بحث الدكتور نزار باصهيب مع مدير مكتب منظمة اليونيسيف في عدن تشارلز نزوكي، تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين ومتابعة مستوى سير عمل المنظمة وخططها المستقبلية الخاصة بالمشروعات المتصلة بالفئات المستهدفة في المجتمع.وعلى صعيد متصل، شدد باصهيب، خلال لقائه بفريق منظمة المجلس الدانماركي، على أهمية تصحيح مسار عمل المنظمة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمنظمة خصوصاً بمجال نزع الألغام.وناقش باصهيب مع مدير منظمة لجنة الإنقاذ الدولية فرانك ماك مانوس، جهود تعزيز التعاون بين الجانبين وآلية تنفيذ برامج ومشروعات المنظمة بمجالات المياه والإيواء وغيرها من المجالات، وجدد باصهيب التأكيد على أهمية تنفيذ المشروعات المحددة وفقاً للاحتياج والمعايير وبموجب الدراسات والخطط المحددة.// انتهى //20:56ت م0272