الأحساء 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دشن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، مؤتمر الأحساء للسياحة العربية، الذي تنظمه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻗﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت الإسلامية ﺑﺎلأﺣﺴﺎء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويستمر ثلاث أيام في فندق مكان.وأكد سمو محافظ الأحساء، أن الأحساء تعد أنموذجا للسياحية البيئية نظير تنوع مقوماتها السياحية، التي تجتمع في جغرافية الأحساء، في واحة نخيل تحيطها رمال وجبال وبحر، ما جعلها في مصاف المدن العالمية كموقع تراث عالمي، ومدينة إبداعية في الحرف اليديوية والفنون الشعبية، إضافة إلى تسجيلها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م، فالأحساء محزون تراثي، وتاريخ عميق، منذ آلاف السنين.وخلال الحفل، الذي حضره وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون التعليمية الدكتور فهد اللحيدان، أكد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور ياسر الربيع، أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة ممثلة في قسم الجغرافيا، وهي تتشارك مع الجمعية الجغرافية السعودية في تنظيم هذا المؤتمر، فإنها تؤدي دورها في إبراز معالم وطننا ومنجزاته، وتسهم بإثراء الساحة العلمية بالأبحاث العلمية، وفي خدمة المجتمع، مع دورها الفاعل في التعليم؛ لتكتمل أضلاع دورها كمؤسسة تعليمية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، تسير في ذلك وفق المنهج الوسطي المعتدل القائم على هدي الوحيين.من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية الدكتور علي القرني، أن مشاركة الجمعية في تنظيم المؤتمر يأتي ضمن نشاط الجمعية العلمي منذ تأسيسها عام 1405هـ في تنمية الفكر العلمي في مجال الجغرافيا والعمل على تطويره وتنشيطه، وتحقيق التواصل العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين المجتمع والهيئات والمؤسسات العلمية والأكاديمية داخل المملكة وخارجها.وأضاف أن الجمعية الجغرافية السعودية نشرت وقدمت أكثر من 200 بحث علمي محكم نشرت ضمن سلسة بحوث جغرافية وسلسة دراسات جغرافية وضمن المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية، وإنتاج العشرات من الكتب العلمية والموسوعات الجغرافية، وتقديم سلسة رواد علم الجغرافيا في الوطن العربي والنشرة الجغرافية لتنمية الفكر الجغرافي، كما أن الجمعية الجغرافية قدمت أكثر من 150 حلقة نقاش وندوة ومؤتمرا، وتنفيذ حملة توعوية علمية للمجتمع عن البيئة والسلامة المرورية والتغيرات المناخية، وتنفيذ رحلة علمية جغرافية داخل وخارج المملكة، وتمثل الجمعية الجغرافية الاتحاد الجغرافي الدولي وتفعيل نشاطه العلمي في المملكة العربية السعودية.إلى ذلك، قدم المؤتمر في يومه الأول جلستين شملت طرح أوراق علمية، ناقشت المقومات الجغرافية طبيعياً وبشرياً للسياحة في الأحساء، والحديث عن واقع السياحية في الأحساء وأبعاده المكانية، حيث رأس الجلسة الأولى سمو الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي، الذي نقل تجارب ناحجة في السياحة البيئية، في الوقت الذي قدمت الأوارق العلمية محاور نقاشية عن دراسات بحثية تحكي أﺑﻌﺎد السياحية اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ في الأحساء، وفاعلية اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ في اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ والآﻓﺎق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.// انتهى //21:14ت م0275