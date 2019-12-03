عدن 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم مع سفير الدنمارك لدى اليمن أوله موسبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود الحكومة لتنفيذ "اتفاق الرياض" ودعم عملية السلام.ولفت وزير الخارجية اليمني إلى أن تنفيذ "اتفاق الرياض" أصبح يمثل ضرورة ملحة لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني وأدواته في اليمن، مشيراً إلى أنه سيعطي زخماً كبيراً لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.وأكد الحضرمي ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء العراقيل التي تواجهها الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والسماح للفريق الفني الأممي للوصول إلى خزان صافر للقيام بالإصلاحات اللازمة تفاديا لحدوث كارثة بيئية.من جهته أكد السفير الدنماركي دعم بلاده الحكومة الشرعية وجهود السلام الأممية واستمرارها في تقديم الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية، متمنياً أن يحل الأمن والسلام في اليمن.// انتهى //21:19ت م0276