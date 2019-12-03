عمّان 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واستلقى الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان اليوم رسالة شفوية من العاهل الأردني عبدالله الثاني، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال استقبال الرئيس الأرميني له في العاصمة يريفان.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية، خصوصًا السياحة والزراعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات.// انتهى //21:20ت م0278