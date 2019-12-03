جيزان 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسقام معالي نائب وزير البيئة والمياة والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم بجولة تفقدية لعدد من المواقع والجهات التابعة للوزارة بمنطقة جازان.واستهل جولته التفقدية بزيارة مرسى الصيادية بموقع الحافة بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان, حيث اطلع على الخدمات المقدمة للصيادين بالمرسى, مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف والقائمين على المرسى.وخلال جولته وقف معاليه على مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان مطلعاً على الخدمات التي يقدمها المركز للصيادين وكل ما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية وكل ما يعود على الصيادين والمنطقة بالخير والفائدة.كما قام المهندس المشيطي بجولة مماثلة على سد وادي جازان واستمع لشرح مفصل عن مواعيد فتح البوابات لسقيا الأراضي الزراعية بما يتناسب مع مواسم الزراعة بالمنطقة وحجم الرسوبيات وطرق التخلص منها، والتقى بعدد من المزارعين والصيادين والنحالين بالمنطقة, وبحث معهم احتياجاتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم, والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - .واختتمت الجولة بزيارة فرع الوزارة بجازان، حيث التقى المهندس المشيطي بمدير فرع الوزارة بجازان ومنسوبي الفرع وبحث معهم سير العمل بالفرع وسبل تطوير الخدمات التي يقدمها الفرع والمكاتب التابعة له بمختلف محافظات المنطقة للمواطنين, بما يحقق جودة العمل ويضمن تقديم أفضل الخدمات.// انتهى //21:23ت م0280