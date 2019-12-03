جدة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسعقدت سجون منطقة مكة المكرمة، ممثلة في سجن النساء بجدة دورة تدريبية اليوم في مجال التصوير الفوتوغرافي لأكثر من 63% من إجمالي عدد النزيلات السعوديات، وذلك بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" وجامعة الملك عبدالعزيز.وأوضحت مديرة السجن مروة يوسف أن دورة "أساسيات التصوير الفوتوغرافي" تضمنت عدة محاور منها التعريف بأنواع الكاميرات والعدسات، والتعرف على أجزاء الكاميرا والطريقة الصحيحة لحملها، وأنواع التصوير، وطرق التعامل مع الإضاءات، إلى جانب أشهر قواعد تكوين الصورة، ونبذة عن التصوير الاحترافي.واختتمت الدورة بتطبيق عملي مع النزيلات وتوزيع الشهادات عليهن .// انتهى //21:56ت م0286