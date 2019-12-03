الأمم المتحدة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واستوقعت الأمم المتحدة اليوم أن يكون العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ، وذلك في تقييم سنوي بشأن كيفية تجاوز سرعة التغير المناخي وقدرة البشرية على التكيّف معه.وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العالمية كانت هذا العام، حتى الآن، أعلى بـ 1,1 درجة مئوية من معدل عصر ما قبل الثورة الصناعية، ما يضع عام 2019م على المسار ليكون بين السنوات الثلاث الأشد حرارة التي سُجلت في التاريخ.وأكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان أن التقلبات الجوية والمناخية تسببت بأضرار كبيرة.وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إلى التقرير في مؤتمر صحفي يسبق قمة المناخ التي ستعقد في مدريد، محذرًا من التأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري الذي يهدد الإنسانية، وأن نقطة اللاعودة باتت ماثلة أمام العالم.// انتهى //22:08ت م0288