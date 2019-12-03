رفحاء 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً باللجنة الثقافية بمحافظة رفحاء اليوم، بدء المسار الثاني من برنامج "ذي المجاز" الذي تختص في مسابقة "تلخيص كتاب " لكتاب "غداً أجمل" للمؤلف الدكتور عبدالله المغلوث.‏وأوضحت منسقة الأنشطة ولاء الشيحي أن اللجنة الثقافية وفرت نسخا من الكتاب للمتسابقات لتسهل على المشاركات، مشيرة أن بامكان أي متسابقة الحصول على نسخة من مقر اللجنة في المكتبة العامة برفحاء.ولفتت أن المسابقة تهدف لتقوية المهارات الكتابية لدى المتسابقات والمشاركات، وتمنح الفائدة من الكتاب وتساعد على حب القراءة.// انتهى //22:09ت م0289