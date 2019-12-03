الأمم المتحدة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشدة حادث استهداف إحدى وكالات المساعدة الدولية في جنوب السودان الذي وقع قبل يومين.وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيستش اليوم: إن رجالاً مسلحين استهدفوا هذا الأسبوع إحدى وكالات المساعدة الدولية في جنوب السودان، مضيفًا أن مفوضية اللاجئين دعت إلى رفع مستوى الحماية لعمال الإغاثة في جنوب السودان في أعقاب هذا الحادث.وأشار المسؤل الأممي إلى أن الهجوم المروع وقع الأحد الماضي، عندما اقتحم مسلحون مجمعًا لمنظمات غير حكومية في بلدة بونج الواقعة في محافظة مابان في أعالي النيل، واعتدوا بشكل خطير على الموظفين وأخذوا ممتلكاتهم.وقال: " إن المفوضية تدين بشدة هذا العمل غير المبرر ضد عمال الإغاثة الذين كانوا هناك لتحسين حياة اللاجئين والمواطنين من الفئات الضعيفة في جنوب السودان".ويأتي حادث العنف الأخير الذي وقع الأحد بعد شهر واحد فقط من مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة العاملين في منطقة إكواتوريا الوسطى في جنوب السودان.ودعت المفوضية إلى تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني من العنف وضمان تقديم الجناة على الفور إلى العدالة.// انتهى //22:22ت م0292