رام الله 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في مدينة رام الله بوزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني والوفد المرافق له.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس أطلع كوفيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.وأشار الرئيس عباس إلى أن استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ستدمر كل فرص الوصول إلى سلام حقيقي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، مؤكدًا على أهمية اعتراف إيرلندا وباقي الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967م، دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحماية لحل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي.// انتهى //22:22ت م0293