القاهرة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واستأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اف سي مصر لدور الـ16 بمسابقة كأس مصر عقب الفوز على فريق الجونة بركلات الترجيح 4-3 في مباراة دورالـ32 التي أقيمت مساء اليوم على استاد الكلية الحربية.وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي واحتكم الفريقان لوقت إضافي انتهى أيضا بالتعادل السلبي ثم احتكما بعد ذلك لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-3 لصالح اف سي مصر.وسيلتقي اف سي مصر مع نادي وادي دجلة في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد أن فاز الأخير على نادي بيلا أمس بأربعة أهداف دون رد.// انتهى //22:23ت م0294