الأمم المتحدة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يجمع 240 ألف طن من المساعدات الغذائية لتسليمها إلى 4.1 مليون شخص في زيمبابوي حيث يتفاقم نقص الغذاء بفعل التضخم الشديد والجفاف الناجم عن تغير المناخ.وقال مدير البرنامج في زيمبابوي إيدي رو في تصريحات من هاراري اليوم " نشعر بقلق شديد لأن الوضع آخذ في التدهور، ونعتقد أننا إذا لم نحاول مساعدة هؤلاء الأشخاص فإن الموقف سيتحول إلى أزمة كبيرة، والمساعدات ستكون للفترة من يناير حتى يونيو 2020م".// انتهى //22:26ت م0295