القاهرة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنسبة 24ر0 بالمئة وهو ما يقدر بنحو 108 ملايين دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.وأوضح المركزي المصري في بيان له مساء اليوم، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 354ر45 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة بنحو 247ر45 مليار دولار، في نهاية أكتوبر الماضي.// انتهى //22:26ت م0296