الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأصدر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات).وجاء في حيثيات القرار ما نصه (نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/6/1441هـــ.ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.يذكر أن النطاقين الأصفر والأحمر مخصصين للمنشآت، التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة وتعرف بالنطاقات غير الآمنة ولاتقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدمات الوزارة على المنشآت، التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر وأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.// انتهى //22:30ت م0297