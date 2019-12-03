موسكو 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف اليوم بنظيره الروسي سيرجي لافروف الذي يزور أذربيجان حالياً.وافادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبين ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية إضافة إلى مناقشة تسوية الوضع في إقليم ناقورني كاراباخ وعدد من الملفات الدولية والإقليمية.// انتهى //22:48ت م0298